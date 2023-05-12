Глава КС Зорькин: Запад воспринимает остальной мир как дикарей и варваров

Страны коллективного Запада воспринимают остальной мир как дикарей и варваров. Соответствующее заявление сделал председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
Глава КС отметил, что США и их союзники видят свою территорию как «священный град», где свобода и закон находятся в балансе.
«За стенами священного града цивилизации, на территории дикости и варварства, граду позволено все, что способствует укреплению власти субъекта над объектом», — отметил Зорькин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия на протяжении долгого времени является «костью в горле» для Запада.