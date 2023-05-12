Рогов сообщил о формировании новой группировки боевых БПЛА в Запорожской области

Новая группировка боевых беспилотников будет сформирована в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он также поделился, что на текущий момент запущено производство FPV-дронов, а также проходит поиск и подготовка операторов.
«Все желающие, соответствующие требованиям, могут обращаться и поступать в бесплатную школу по обучению операторов беспилотников. Всем необходимым обеспечим», — добавил Рогов.
Помимо этого, он уточнил, что на сегодняшний день необходимо иметь около ста операторов для контроля по всей линии боевого соприкосновения в Запорожской области.