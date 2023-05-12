Зарубежные врачи могут привезти протезы тяжелобольному Роману Костомарову

Иностранные врачи могут быть вовлечены в процесс протезирования фигуриста Романа Костомарова. Именно они могут привезти все необходимое.
Семья Костомарова отказалась от лечения за границей. Однако именно зарубежные доктора могут привезти спортсмену протезы, передает «Спорт-Экспресс».
Напомним, олимпийский чемпион в танцах на льду был госпитализирован в январе. Медики диагностировали у него пневмонию, а затем подключили к аппарату ИВЛ.
Позже в прессе появились новости, что фигуристу стало хуже. Уточнялось, что он перенес инсульт, сепсис, гангрену и даже ампутацию.
Лишь недавно Костомаров вышел на связь с поклонниками в социальных сетях. Он поблагодарил всех тех, кто переживал и молился за него.