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Медведев предрек Зеленскому участь Гитлера после слов о Кремле

Политика
Медведев предрек Зеленскому участь Гитлера после слов о Кремле

Президента Украины Владимира Зеленского ждет участь Адольфа Гитлера. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом политик прокомментировал слова Зеленского, что всех в Кремле ожидает «плохой конец».

«(У Зеленского. — Прим. ред.) есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство», — заключил Медведев.

Ранее в Кремле сообщили, что на резиденцию президента РФ Владимира Путина была совершена атака БПЛА. Зеленский опроверг причастность Украины к теракту.

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