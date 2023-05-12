Медведев предрек Зеленскому участь Гитлера после слов о Кремле

Президента Украины Владимира Зеленского ждет участь Адольфа Гитлера. Соответствующее заявление в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом политик прокомментировал слова Зеленского, что всех в Кремле ожидает «плохой конец».
«(У Зеленского. — Прим. ред.) есть шанс сгинуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство», — заключил Медведев.
Ранее в Кремле сообщили, что на резиденцию президента РФ Владимира Путина была совершена атака БПЛА. Зеленский опроверг причастность Украины к теракту.