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Индонезия может стать следующим соперником сборной России в товарищеском матче

Спорт
Индонезия может стать следующим соперником сборной России в товарищеском матче

Футбольные сборные России и Индонезии могут встретиться в товарищеском матче.

Министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо предложил провести товарищеский матч футбольной сборной с Россией. С соответствующей инициативой он выступил в ходе состоявшейся накануне встречи с послом РФ Людмилой Воробьевой.

«Мы бы хотели провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Индонезии. Надеюсь, это случится», — отметил Ариотеджо.

В конце февраля 2022 года сборную России отстранили от участия в международных турнирах. Это решение ФИФА и УЕФА связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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