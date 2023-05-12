Индонезия может стать следующим соперником сборной России в товарищеском матче

Футбольные сборные России и Индонезии могут встретиться в товарищеском матче.
Министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо предложил провести товарищеский матч футбольной сборной с Россией. С соответствующей инициативой он выступил в ходе состоявшейся накануне встречи с послом РФ Людмилой Воробьевой.
«Мы бы хотели провести товарищеский матч между футбольными сборными России и Индонезии. Надеюсь, это случится», — отметил Ариотеджо.
В конце февраля 2022 года сборную России отстранили от участия в международных турнирах. Это решение ФИФА и УЕФА связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.