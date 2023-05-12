Петербуржцы из ЖК «Статус у Парка Победы» лишились света, газа и воды из-за коммунальной аварии

Электричество пропало еще в четверг, 11 мая. По словам жильцов, сильнее всего от коммунальной аварии пострадали маломобильные граждане, которым было тяжело подняться в свои квартиры. Кроме того, из-за отключения электричества перестали работать холодильники, в которых некоторые жители комплекса хранили дорогостоящие и жизненно важные лекарства. Кроме того, жильцы квартир, расположенных на верхних этажах, лишились воды из-за отключения насосов.