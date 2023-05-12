Петербуржцы из ЖК «Статус у Парка Победы» лишились света, газа и воды из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария, произошедшая в районе улицы Типанова в Санкт-Петербурге, привела к отключению электричества в жилом комплексе «Статус у Парка Победы». Жильцы жалуются, что они остались не только без света, но и без газа и воды.
Электричество пропало еще в четверг, 11 мая. По словам жильцов, сильнее всего от коммунальной аварии пострадали маломобильные граждане, которым было тяжело подняться в свои квартиры. Кроме того, из-за отключения электричества перестали работать холодильники, в которых некоторые жители комплекса хранили дорогостоящие и жизненно важные лекарства. Кроме того, жильцы квартир, расположенных на верхних этажах, лишились воды из-за отключения насосов.
Представители управляющей компании ЖК объяснили, что причиной отключения электричества, газа и воды стала авария, произошедшая из-за земляных работ. Специалисты планируют восстановить линию к 15:00.
Жители Санкт-Петербурга нередко сталкиваются с коммунальными авариями. Минувшей зимой из-за прорыва труб горожане были вынуждены часами сидеть в квартирах без отопления. Несмотря на все жалобы команда губернатора Александра Беглова так и не приняла действенных мер для решения сложившихся проблем.