Евросоюз выступил за прекращение поставок нефти по «Дружбе» в ФРГ и Польшу

Поставки нефти российского происхождения по трубопроводу «Дружба» могут вскоре прекратиться. Запрет планируют ввести на официальном уровне, сообщает издание Bloomberg.
Евросоюз рассматривает возможность введения новых ограничений в адрес Москвы. Они могут коснуться транспортировки нефти из РФ на территорию Германии и Польши по магистрали «Дружба», заявляют СМИ.
При этом нововведения не должны применяться к Венгрии, Словакии и Чехии. Для данных государств будет сделано исключение, отметили в Евросоюзе.