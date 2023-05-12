Кэти Перри и другие артисты бесплатно выступали на концерте в честь коронации Карла III

Коронация короля Великобритании Карла III состоялась 6 мая. Журналисты выяснили, что певица Кэти Перри и другие артисты бесплатно выступали на праздничном мероприятии.
Как сообщает британская газета Daily Mail, многим знаменитостям, включая Перри, пришлось самостоятельно оплачивать авиаперелет, услуги танцоров и стилистов. Кроме этого, артистам пришлось платить гонорар своей команде.
Примечательно, что многие звезды отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III. Ведь не все готовы самостоятельно покрывать расходы ради выступления.
Напомним, коронация Карла III состоялась 6 мая. Он взошел на престол после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.