Daily Express: Байден признался в неприязни к главному союзнику США

Президент США Джо Байден признался, что ненавидит главного союзника США — Великобританию. Об этом информирует газета Daily Express.
Издание привело в качестве аргумента слова бывшего министра международного развития Британии Рори Стюарта. Политик рассказал, что Байден питал неприязнь к англичанам еще в период вице-президентства при Бараке Обаме, когда произошел конфликт между суннитами и шиитами в Ираке.
«Тогда вице-президент Обамы сказал: "Я полностью понимаю ситуацию. Они ненавидят друг друга. Вот я ирландец. Я ненавижу англичан"», — рассказал Стюарт.
Стоит отметить, что Джо Байден отказался посетить церемонию коронации британского короля Карла III, которая состоялась 6 мая. Его решение вызвало в прессе широкий резонанс.