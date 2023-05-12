Daily Express: Байден признался в неприязни к главному союзнику США

Издание привело в качестве аргумента слова бывшего министра международного развития Британии Рори Стюарта. Политик рассказал, что Байден питал неприязнь к англичанам еще в период вице-президентства при Бараке Обаме, когда произошел конфликт между суннитами и шиитами в Ираке.