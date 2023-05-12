Аналитик Баджрами назвал страны, которые охотнее всего выдают россиянам визы

Подавляющее большинство шенгенских виз, выданных россиянам в 2022 году, приходится на Испанию и Италию. Об этом заявил основатель информационно-аналитического портала SchengenVisaInfo Бесарт Баджрами.
Согласно статистическим данным, в 2022 году россияне запросили свыше 687 тысяч виз и получили 437 тысяч многократных въездных документов. Каждому десятому заявителю было отказано. По словам Баджрами, чаще всего положительный ответ дают в визовых центрах Испании и Италии. Предполагается, что это связано с отсутствием дополнительных запретов на въезд граждан России в эти страны, сообщает РИА Новости.
Аналитик также рассказал о самых распространенных целях поездки россиян в разные страны мира. Так, в Испанию и Италию чаще всего отправляются с целью туризма, а в Финляндию — для учебы или по другим делам.