Аналитик Баджрами назвал страны, которые охотнее всего выдают россиянам визы

Согласно статистическим данным, в 2022 году россияне запросили свыше 687 тысяч виз и получили 437 тысяч многократных въездных документов. Каждому десятому заявителю было отказано. По словам Баджрами, чаще всего положительный ответ дают в визовых центрах Испании и Италии. Предполагается, что это связано с отсутствием дополнительных запретов на въезд граждан России в эти страны, сообщает РИА Новости.