В Приморском крае «шумиху» вокруг школьных драк объяснили выборами губернатора

Участившиеся конфликты между приморскими школьниками связаны с предстоящими выборами губернатора края, полагает местный министр образования Эльвира Шамонова. По ее словам, по количеству детских драк и случаев буллинга регион ничем не отличается от остальной России. Об этом она заявила в интервью «Федерал Пресс».
За последний месяц в Приморском крае произошло сразу несколько резонансных инцидентов. Так, в начале мая в одной из школ Владивостока группа учеников целый час пытала семиклассницу в туалете, снимая все на телефон. В результате у 13-летней девочки были зафиксированы множественные ушибы мягких тканей, ссадины, гематомы и сотрясение мозга.
В середине апреля прокуратура начала проверку по факту драки двух несовершеннолетних детей в поселке Липовцы. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как обидчица в окружении толпы школьников избивает сверстницу руками и ногами, пытаясь при этом душить. Некоторые из стоящих рядом подстрекателей тоже наносят удары.
Похожий случай произошел в конце месяца во Владивостоке. Следственный комитет возбудил уголовное дело против 15-летней школьницы, которая подралась с девочкой на улице Кирова во Владивостоке. Другие подростки снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Теперь зачинщицу подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
За день до этого в городе Артем начали доследственную проверку после появления в Сети видео, на котором несовершеннолетний разбил телефон другого школьника и применил к нему физическую силу. Однако Шамонова полагает, что произошедшие драки и случаи буллинга в школах придаются огласке только лишь в связи с грядущими выборами губернатора Приморья.
«Мы сейчас прекрасно понимаем, что у нас идет предвыборная история, и любой конфликт между детьми сейчас вытаскивается на поверхность», — выразила уверенность министр, заверив, что зачинщиками продолжения конфликтов в основном выступают сами родители, тогда как дети быстро забывают о ссорах.
С позицией Шамоновой не согласилась депутат Госдумы Роза Чемерис. По ее мнению, большинство жителей региона достаточно спокойно относятся к губернаторским выборам, а в некоторых случаях — и вовсе равнодушно.
«А вот судьбы своих детей их волнуют всегда. Вне зависимости от политических событий, тем более регионального масштаба», — написала парламентарий в Telegram-канале.
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