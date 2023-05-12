В Приморском крае «шумиху» вокруг школьных драк объяснили выборами губернатора

За день до этого в городе Артем начали доследственную проверку после появления в Сети видео, на котором несовершеннолетний разбил телефон другого школьника и применил к нему физическую силу. Однако Шамонова полагает, что произошедшие драки и случаи буллинга в школах придаются огласке только лишь в связи с грядущими выборами губернатора Приморья.