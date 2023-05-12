Путин распорядился продлить на год срок службы замглавы МИД РФ Титову

Президент России Владимир Путин распорядился продлить на год срок государственной службы первому замглавы МИД Владимиру Титову. Указ соответствующего содержания появился на официальном портале правовой информации.
Также в документе указаны еще два сотрудника внешнеполитического ведомства РФ. Срок госслужбы был продлен на один год заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину и генеральному директору ведомства Сергею Вязалову.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин 12 мая проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.