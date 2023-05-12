Килинкаров: Запад не пожалеет никого «на выходе» из Украины

Представители Запада с самого начала понимали, что эти земли, эти территории и живущие там люди не имеют к ним никакого отношения. И соответственно относились к Украине и украинцам, как к временному активу, который можно использовать в своих интересах, а в случае неудачи без сожаления от него избавиться, заключил Килинкаров.