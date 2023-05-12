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Килинкаров: Запад не пожалеет никого «на выходе» из Украины

Ближнее зарубежье
Килинкаров: Запад не пожалеет никого «на выходе» из Украины

Запад не может допустить, чтобы Россия одержала верх в нынешнем противостоянии, и постарается любыми средствами не допустить ее победы. Если же Западу придется все-таки покинуть Украину, он может без сожаления пожертвовать своими «союзником», так как изначально воспринимал эту страну как временный актив.

Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По словам эксперта, украинский президент Владимир Зеленский с момента своего избрания демонстрирует политическую трусость и непоследовательность, встав на сторону тех, против кого он сам выступал в ходе избирательной кампании.

Так, например, в недавнем интервью Зеленский заявил, что на Украине все готово к контрнаступлению, но сейчас начинать военную операцию нецелесообразно, поэтому она откладывается.

«Когда я ознакомился с интервью Зеленского, то задался вопросом: это трусость или осторожность? Он говорит, что, дескать, у них все готово к контрнаступлению. Но контрнаступление не решает задачу достижения мира даже при условии, если фантазировать на тему границ 1991 года. Это не завершает конфликт, а усугубляет его и может вывести на более высокий уровень противостояния», – заявил Килинкаров.
Килинкаров: Запад не пожалеет никого «на выходе» из Украины

При этом Зеленскому не впервой демонстрировать трусость, ведь именно с этого он начал свою политическую карьеру, добавил бывший нардеп. У украинского президента, по его словам, было несколько возможностей принять правильные решения, но он побоялся это сделать.

«Начиная с момента избрания, он предал своих избирателей и встал на сторону тех, против кого он боролся. Дальше были парижские, стамбульские переговоры – много было вариантов выйти из этой ситуации, – напомнил Килинкаров. – Все уже как-то забыли Минские соглашения и их суть, а они даже не сопоставимы с той ситуацией, которая есть сегодня».

А заявление Зеленского о том, что заморозка конфликта якобы пойдет на пользу России, не соответствует действительности. Ведь даже на Западе высокопоставленные политики уже открыто заявляют, что Минские договоренности были заключены с единственной целью – дать возможность украинской армии перевооружиться. То есть эта пауза была нужна в первую очередь Украине, а не России, подчеркнул эксперт.

Килинкаров: Запад не пожалеет никого «на выходе» из Украины

Запад, по его словам, готов пойти на все, лишь бы не допустить победы России.

«Для него это ужас. Ведь тогда Россия получает много плюсов: население, производственный и экономический потенциал. Это нужно Западу? Я думаю, что нет», – объяснил свою мысль Килинкаров.

Поэтому можно ожидать, что если Западу придется уходить с Украины, он не пожалеет там никого и устроит какой-нибудь колоссальный теракт.

Представители Запада с самого начала понимали, что эти земли, эти территории и живущие там люди не имеют к ним никакого отношения. И соответственно относились к Украине и украинцам, как к временному активу, который можно использовать в своих интересах, а в случае неудачи без сожаления от него избавиться, заключил Килинкаров.

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