Килинкаров: Запад не пожалеет никого «на выходе» из Украины

Запад не может допустить, чтобы Россия одержала верх в нынешнем противостоянии, и постарается любыми средствами не допустить ее победы. Если же Западу придется все-таки покинуть Украину, он может без сожаления пожертвовать своими «союзником», так как изначально воспринимал эту страну как временный актив.
Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
По словам эксперта, украинский президент Владимир Зеленский с момента своего избрания демонстрирует политическую трусость и непоследовательность, встав на сторону тех, против кого он сам выступал в ходе избирательной кампании.
Так, например, в недавнем интервью Зеленский заявил, что на Украине все готово к контрнаступлению, но сейчас начинать военную операцию нецелесообразно, поэтому она откладывается.
«Когда я ознакомился с интервью Зеленского, то задался вопросом: это трусость или осторожность? Он говорит, что, дескать, у них все готово к контрнаступлению. Но контрнаступление не решает задачу достижения мира даже при условии, если фантазировать на тему границ 1991 года. Это не завершает конфликт, а усугубляет его и может вывести на более высокий уровень противостояния», – заявил Килинкаров.
При этом Зеленскому не впервой демонстрировать трусость, ведь именно с этого он начал свою политическую карьеру, добавил бывший нардеп. У украинского президента, по его словам, было несколько возможностей принять правильные решения, но он побоялся это сделать.
«Начиная с момента избрания, он предал своих избирателей и встал на сторону тех, против кого он боролся. Дальше были парижские, стамбульские переговоры – много было вариантов выйти из этой ситуации, – напомнил Килинкаров. – Все уже как-то забыли Минские соглашения и их суть, а они даже не сопоставимы с той ситуацией, которая есть сегодня».
А заявление Зеленского о том, что заморозка конфликта якобы пойдет на пользу России, не соответствует действительности. Ведь даже на Западе высокопоставленные политики уже открыто заявляют, что Минские договоренности были заключены с единственной целью – дать возможность украинской армии перевооружиться. То есть эта пауза была нужна в первую очередь Украине, а не России, подчеркнул эксперт.
Запад, по его словам, готов пойти на все, лишь бы не допустить победы России.
«Для него это ужас. Ведь тогда Россия получает много плюсов: население, производственный и экономический потенциал. Это нужно Западу? Я думаю, что нет», – объяснил свою мысль Килинкаров.
Поэтому можно ожидать, что если Западу придется уходить с Украины, он не пожалеет там никого и устроит какой-нибудь колоссальный теракт.
Представители Запада с самого начала понимали, что эти земли, эти территории и живущие там люди не имеют к ним никакого отношения. И соответственно относились к Украине и украинцам, как к временному активу, который можно использовать в своих интересах, а в случае неудачи без сожаления от него избавиться, заключил Килинкаров.