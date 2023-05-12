В ООН раскритиковали Израиль за колониальную оккупацию Палестины

Израиль относится к палестинским территориям как к собственной колонии. Об этом заявила спецдокладчик ООН по правам человека на оккупированных территориях Франческа Альбанезе.
По ее словам, сложившаяся в регионе ситуация является прямым следствием территориальных амбиций Иерусалима. Она призвала тщательно следить за поведением израильских властей, чтобы наконец реализовать решение о двух государствах — дать Палестине возможность сформировать свой суверенитет с политической, экономической и культурной точек зрения.
«Причина в колониях. Израиль — колониальная держава, поддерживающая оккупацию, чтобы получить как можно больше земли только для евреев. И это то, что приводит к многочисленным нарушениям международного права», — подчеркнула Альбанезе.
Она добавила, что за подобную позицию израильское правительство обвинило ее в «разжигании ненависти и антисемитизма». Более того, она неоднократно получала угрозы от сионистских групп, однако отметила, что не изменит своей риторики.
«Государства-члены [ООН — Прим. ред.] должны прекратить комментировать нарушения или очередную эскалацию насилия, поскольку насилие на оккупированной палестинской территории носит циклический характер — это не то, что случайно вспыхивает. Есть только один способ исправить это: убедиться, что Израиль соблюдает международное право», — заключила специалист по правам человека.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что военная спецоперация на Украине осуществляется в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. По его словам, Россия воспользовалась правом на самооборону.