В Кремле заявили об отсутствии информации по вопросу продления зерновой сделки

У Кремля пока нет данных о возможности продления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обсуждение данного вопроса, по его словам, будет продолжаться. Так представитель Кремля ответил на вопросы журналистов касательно заявления главы турецкого минобороны Хулуси Акара о том, что все идет к продлению зернового соглашения.
Для того, чтобы договориться о продлении, нужен не диалог президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, а выполнение той части сделки, которая касается российского продовольствия, подытожил Песков.