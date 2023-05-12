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В Кремле заявили об отсутствии информации по вопросу продления зерновой сделки

Экономика
В Кремле заявили об отсутствии информации по вопросу продления зерновой сделки

У Кремля пока нет данных о возможности продления зерновой сделки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Обсуждение данного вопроса, по его словам, будет продолжаться. Так представитель Кремля ответил на вопросы журналистов касательно заявления главы турецкого минобороны Хулуси Акара о том, что все идет к продлению зернового соглашения.

Для того, чтобы договориться о продлении, нужен не диалог президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, а выполнение той части сделки, которая касается российского продовольствия, подытожил Песков.

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