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Песков не стал комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ

Армия
Песков не стал комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, распространяемую в Сети насчет начала контрнаступления ВСУ.

Журналисты задали пресс-секретарю президента РФ вопрос о том, как в Кремле восприняли сообщения о якобы прорыве обороны ВС РФ и считают ли их намеренным вбросом.

«Это касается хода специальной военной операции, здесь я не буду ничего говорить, это прерогатива министерства обороны», — ответил Песков.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не обязан перед кем-либо отчитываться по наступлению ВСУ.

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