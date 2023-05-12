Песков не стал комментировать сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию, распространяемую в Сети насчет начала контрнаступления ВСУ.
Журналисты задали пресс-секретарю президента РФ вопрос о том, как в Кремле восприняли сообщения о якобы прорыве обороны ВС РФ и считают ли их намеренным вбросом.
«Это касается хода специальной военной операции, здесь я не буду ничего говорить, это прерогатива министерства обороны», — ответил Песков.
Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не обязан перед кем-либо отчитываться по наступлению ВСУ.