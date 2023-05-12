Власти города Корлеоне пытаются изгнать сына мафиозного босса ради спасения репутации

«Тото» Риина пришел к власти в 1970-х годах, став главой преступной семьи Корлеоне и основывая свой бизнес на торговле героином с семьями в США. Его «правление» связывают с возросшим в те годы уровнем жестокости — Риина не только расправлялся с собственными конкурентами в криминальном мире, но и отдавал приказы на уничтожение журналистов, судей и прокуроров.