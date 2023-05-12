Власти города Корлеоне пытаются изгнать сына мафиозного босса ради спасения репутации

Власти сицилийского города Корлеоне в провинции Палермо пытаются изгнать местного мафиози Джузеппе Сальваторе Риина, который в апреле прошлого года вернулся из тюрьмы. Он провел в заключении девять лет, отбывая наказание за вымогательство, отмывание денег и связи с мафией.
46-летний преступник является третьем сыном «босса боссов» сицилийской мафии — Сальваторе «Тото» Риина, скончавшегося в 2017 году в тюрьме. Его считали одним из самых жестоких мафиози Италии.
После того, как Джузеппе Сальваторе Риина вернулся в Корлеоне из тюрьмы, местные власти создали резолюцию, в которой говорится об изгнании уголовника из города. Сицилийцы хотят избавиться от криминального прошлого и заезженных стереотипов, которые существуют во многом благодаря фильму режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».
«Мы хотим еще раз послать громкий и ясный сигнал: Корлеоне хочет оставить позади свое мафиозное прошлое, отталкивая нежелательных сограждан, таких как Риина, который никогда не дистанцировался от отвратительных преступлений своего отца. Репутационный ущерб, который семья Риина нанесла городу, серьезен, и его трудно возместить», — сказано в резолюции.
Документ уже направлен сотрудникам правоохранительных органов, однако окончательное решение об изгнании Джузеппе Сальваторе Риина остается за мировыми судьями в столице Сицилии Палермо.
«Тото» Риина пришел к власти в 1970-х годах, став главой преступной семьи Корлеоне и основывая свой бизнес на торговле героином с семьями в США. Его «правление» связывают с возросшим в те годы уровнем жестокости — Риина не только расправлялся с собственными конкурентами в криминальном мире, но и отдавал приказы на уничтожение журналистов, судей и прокуроров.
«Считается, что он [Сальваторе Риина] несет ответственность за гибель сотен людей, включая 13-летнего мальчика, который был похищен, задушен и растворен в кислоте», — пишет The Guardian.
Город Корлеоне известен во всем мире благодаря фильму «Крестный отец» — в нем знаменитый актер Марлон Брандо играет главу мафиозной семьи Вито Корлеоне. В одноименном романе Марио Пьюзо, который послужил основой для фильма, Вито носит фамилию Андолини, однако по приезду в США в юном возрасте его фамилия меняется на Корлеоне — работник таможенной службы посчитал, что это не место рождения, а фамилия мигранта.