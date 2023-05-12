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Власти города Корлеоне пытаются изгнать сына мафиозного босса ради спасения репутации

Европа и США
Власти города Корлеоне пытаются изгнать сына мафиозного босса ради спасения репутации

Власти сицилийского города Корлеоне в провинции Палермо пытаются изгнать местного мафиози Джузеппе Сальваторе Риина, который в апреле прошлого года вернулся из тюрьмы. Он провел в заключении девять лет, отбывая наказание за вымогательство, отмывание денег и связи с мафией.

46-летний преступник является третьем сыном «босса боссов» сицилийской мафии — Сальваторе «Тото» Риина, скончавшегося в 2017 году в тюрьме. Его считали одним из самых жестоких мафиози Италии.

После того, как Джузеппе Сальваторе Риина вернулся в Корлеоне из тюрьмы, местные власти создали резолюцию, в которой говорится об изгнании уголовника из города. Сицилийцы хотят избавиться от криминального прошлого и заезженных стереотипов, которые существуют во многом благодаря фильму режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».

Власти города Корлеоне пытаются изгнать сына мафиозного босса ради спасения репутации
«Мы хотим еще раз послать громкий и ясный сигнал: Корлеоне хочет оставить позади свое мафиозное прошлое, отталкивая нежелательных сограждан, таких как Риина, который никогда не дистанцировался от отвратительных преступлений своего отца. Репутационный ущерб, который семья Риина нанесла городу, серьезен, и его трудно возместить», — сказано в резолюции.

Документ уже направлен сотрудникам правоохранительных органов, однако окончательное решение об изгнании Джузеппе Сальваторе Риина остается за мировыми судьями в столице Сицилии Палермо.

«Тото» Риина пришел к власти в 1970-х годах, став главой преступной семьи Корлеоне и основывая свой бизнес на торговле героином с семьями в США. Его «правление» связывают с возросшим в те годы уровнем жестокости — Риина не только расправлялся с собственными конкурентами в криминальном мире, но и отдавал приказы на уничтожение журналистов, судей и прокуроров.

«Считается, что он [Сальваторе Риина] несет ответственность за гибель сотен людей, включая 13-летнего мальчика, который был похищен, задушен и растворен в кислоте», — пишет The Guardian.

Город Корлеоне известен во всем мире благодаря фильму «Крестный отец» — в нем знаменитый актер Марлон Брандо играет главу мафиозной семьи Вито Корлеоне. В одноименном романе Марио Пьюзо, который послужил основой для фильма, Вито носит фамилию Андолини, однако по приезду в США в юном возрасте его фамилия меняется на Корлеоне — работник таможенной службы посчитал, что это не место рождения, а фамилия мигранта.

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