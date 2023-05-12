Песков заявил, что Запад не признает ошибочность антироссийских санкций

Страны Запада никогда не признают ошибочность санкций, введенных против России. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ.
Журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства, простит ли Россия страны Запада, если они признают ошибочность введения санкций. По мнению Пескова, ЕС и США никогда не пойдут на такой шаг. При этом Москва хотела бы, чтобы жители этих стран осознали ошибочность политики своих правительств, подытожил он.
Дмитрий Песков ранее заявил, что российская экономика обладает достаточным запасом прочности. По его словам, текущие макроэкономические показатели России демонстрируют хорошие результаты.