Песков заявил, что Запад не признает ошибочность антироссийских санкций

Журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства, простит ли Россия страны Запада, если они признают ошибочность введения санкций. По мнению Пескова, ЕС и США никогда не пойдут на такой шаг. При этом Москва хотела бы, чтобы жители этих стран осознали ошибочность политики своих правительств, подытожил он.