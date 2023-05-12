Губернатор Приморья Кожемяко призвал ускорить выдачу квартир сиротам за участие в СВО

Получение жилья сиротами за участие в спецоперации на Украине необходимо ускорить, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Он внес в заксобрание законопроект, который устанавливает приоритет в получении жилищного сертификата для такой категории россиян. Об этом написал председатель заксобрания Приморья Александр Ролик.
«Важный законопроект внесен губернатором Приморского края Олегом Кожемяко в заксобрание. Он расширяет меры поддержки участников специальной военной операции», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
В частности, глава региона выступил с инициативой не требовать от сирот достижения 23 лет и не оценивать их адаптацию к самостоятельной жизни. Документ вынесут на рассмотрение в мае сразу в трех чтениях.