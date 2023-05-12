Эксперт Юшков объяснил, как новый механизм Евросоюза обострит энергокризис в регионе

Страны ЕС намерены реализовать механизм совместной закупки газа. Однако это может негативно отразиться на ситуации с энергокризисом в Европе, передает Pravda.Ru мнение эксперта Финансового университета при Правительстве России Игоря Юшкова.
Евросоюз, по его словам, планирует заполнить свои подземные хранилища газа на 100%. В частности, такой механизм должен не допустить увеличения стоимости ресурса со стороны коммерческих компаний. Однако если выбрать одного закупщика, что обсуждалось участниками, он может начать диктовать цены на газ.
Кроме того, данный механизм рискует спровоцировать дефицит газа на мировом рынке, что также увеличит стоимость ресурса и негативно отразится на энергетической ситуации в Европе.