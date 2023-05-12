Эксперт Юшков объяснил, как новый механизм Евросоюза обострит энергокризис в регионе

Евросоюз, по его словам, планирует заполнить свои подземные хранилища газа на 100%. В частности, такой механизм должен не допустить увеличения стоимости ресурса со стороны коммерческих компаний. Однако если выбрать одного закупщика, что обсуждалось участниками, он может начать диктовать цены на газ.