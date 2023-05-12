Лайма Вайкуле рассказала, что на фестивале «Рандеву» выступят сразу два иноагента

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что бард Семен Слепаков✱ и музыкант Андрей Макаревич✱ (признаны иноагентами в РФ) выступят на ее фестивале «Рандеву», который запланирован на 28, 29 и 30 июля в Юрмале.
Вайкуле сообщила, что на мероприятии обязательно будет Слепаков, который, по ее мнению, все остро замечает и Макаревич, в творчество которого артистка влюблена.
«А где его можно будет увидеть близко? – На фестивале "Рандеву". Выдаю вам секреты фестиваля», – отметила она на своем YouTube-канале.
После начала спецоперации на Украине Слепаков публично осудил ее и перебрался за границу. А Макаревич покинул страну еще до начала СВО. Позже музыкант осудил действия российских властей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами