Бессменный султан или критик России. Борьба за пост президента Турции накаляется

Действующий турецкий лидер возглавляет страну с 2014 года и планирует пойти уже на третий срок. В общей сложности Эрдоган находится у власти более 20 лет, практически половину этого периода — с 2003 по 2014 год — он был премьер-министром. Впрочем, как пишет Politico со ссылкой на опросы общественного мнения, граждане хотят отправить «бессменного султана» на заслуженный отдых.