Бессменный султан или критик России. Борьба за пост президента Турции накаляется

До выборов президента Турции осталось всего два дня, но с каждым часом избирательная гонка становится все драматичней — ее исход может оказаться едва ли не самым непредсказуемым за последние десятилетия, предрекают эксперты.
Для одного из претендентов на высший пост страны — председателя партии «Родина» (Memleket) Мухаррема Индже — борьба завершилась накануне. В Сети начал активно распространяться скандальный ролик с участием политика и женщин «легкого поведения». Подлинность видео не доказана, Индже назвал это «клеветой».
«Я сопротивлялся 45 дней. Я снимаю свою кандидатуру, я делаю это для своей страны», — заявил он, обвинив соперников в желании уничтожить его репутацию, в том числе путем размещения фейковых порнороликов и неизвестных денежных переводов на счета его сына. По его словам, он единственный из четырех кандидатов, кто честно раскрыл все свои активы.
Примечательно, что предыдущая попытка стать президентом Турции закончилась для Индже чуть более успешно. Во время выборов 2018 года он был главным соперником действующего лидера Реджепа Эрдогана и получил более 30% голосов против 52,5%.
Теперь же политик решил снять свою кандидатуру в самый разгар избирательной кампании, но при этом отказался поддержать единого оппозиционного претендента от блока шести политсил «Народная коалиция» Кемаля Кылычдароглу. Последний, к слову, пригласил Индже присоединиться к оппозиции после его «выбывания» из гонки.
Теперь экспертное сообщество разделилось во мнениях, кому из оставшихся кандидатов достанется электорат Индже. Как полагают некоторые социологи и политологи, шансы Кылычдароглу, который между делом начал обвинять Россию во вмешательстве в выборы, резко возросли, другие же, наоборот, уверены в победе Эрдогана.
«Отказ Индже от участия в выборах создал дополнительную интригу и повысил уровень неопределенности. <…> [Эрдоган] бешено активен и преодолел свою болезнь в рекордно короткие сроки, посрамив всех, кто надеялся на то, что он, заболев, если не сойдет с дистанции, то по крайней мере сбавит темп, дав оппозиции себя обойти. <…> Прогнозы его противников сулят ему поражение не в первом, так во втором туре, но он столько раз опровергал любые прогнозы», — рассуждает Евгений Сатановский в Telegram.
Третий претендент на пост президента Турции от Альянса АТА Синан Оган не намерен отзывать свою кандидатуру, однако эксперты прогнозируют, что у него нет ни малейшего шанса на победу.
«Русские друзья»
Действующий турецкий лидер возглавляет страну с 2014 года и планирует пойти уже на третий срок. В общей сложности Эрдоган находится у власти более 20 лет, практически половину этого периода — с 2003 по 2014 год — он был премьер-министром. Впрочем, как пишет Politico со ссылкой на опросы общественного мнения, граждане хотят отправить «бессменного султана» на заслуженный отдых.
Телеканал Euronews сообщает, что пять из шести аналитических центров Турции указывают на преимущество Кылычдароглу. Однако путь оппозиционера к президентскому креслу будет нелегким: скорее всего, ему не хватит голосов для преодоления 50-процентного барьера, чтобы победить в первом туре. Впрочем, ко второму этапу кандидат увеличит отрыв за счет электората Индже, полагают социологи.
На этом фоне борьба между главными фаворитами президентской гонки продолжает накаляться: несколько дней назад Эрдоган, выступая перед сторонниками, показал видео, на котором лидер курдских боевиков призывает голосовать за Кылычдароглу. Позже выяснилось, что оно оказалось подделкой — ролик смонтировали из двух отрывков с разным фоном и содержанием.
«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — заявил Кылычдароглу, опубликовав в соцсетях посты на турецком и русском языках после обнародования видео с уже выбывшим кандидатом.
До недавних пор оппозиционер не делал столь резких высказываний в адрес Москвы и, напротив, заявлял о готовности к сотрудничеству в случае победы на выборах. Но теперь, судя по всему, взаимодействие двух стран может оказаться под вопросом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг обвинения во вмешательстве в дела Анкары, добавив, что Россия «дорожит двусторонними отношениями».
«Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы. Так и нужно говорить», — сказал пресс-секретарь.
Политтехнолог Анна Федорова объяснила неожиданный выпад Кылычдароглу его попыткой привлечь голоса избирателей, нейтрально или враждебно настроенных к России. По ее мнению, тема якобы российского следа «замусолена» и стала неким «знаком качества»: плохи те выборы, в которые не «вмешалась» РФ.
В то же время «досталось» и США: глава МВД Турции Сулейман Сойлу выдвинул аналогичные обвинения в адрес Вашингтона, отметив, что Белый дом желает видеть президентом Кылычдароглу. По задумке американской администрации, голоса Индже должны перейти к оппозиционному кандидату, полагает министр.
Сойлу также намекнул на причастность проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым связывают попытку госпереворота в 2016 году. Политтехнолог Марат Баширов считает, что подобные подозрения «ломают сценарий» Кылычдароглу, который дистанцировался от США. Российский лидер Владимир Путин крайне популярен в Турции, а его американский коллега Джозеф Байден — нет, обратил внимание эксперт.
«Считается что организация Гюлена — FETO причастна к "черному пиару" против кандидата Индже. Индже не выдержал и снял свою кандидатуру. Началась борьба за его электорат. Кылычдароглу остерегается, что его свяжут с Гюленом, а он крайне непопулярен в Турции. Поэтому, пиарщики Кылычдароглу вбрасывают версию, что за черным пиаром стоит Россия», — объяснил Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».
Политолог Сергей Марков согласился с тем, что Россия — очень популярна в Турции, поэтому обвинения в адрес Москвы, сделанные ради того, чтобы «понравиться американцам», стали «грубой ошибкой» предвыборного штаба Кылычдароглу. По словам эксперта, турки очень боятся, что политик может ввести антироссийские санкции с подачи США.
«Внезапный неприятный подарок для Кремля. Возможный будущий президент Турции намекает партнерам, что аттракцион с ножами в спину продолжится и при нем», — резюмировал публицист Анатолий Несмиян, отметив, что электорат Индже «однозначно не станет голосовать» за Эрдогана.
Политический аналитик Александр Кынев в свою очередь предположил обратное: многие избиратели, поддерживающие снявшегося кандидата, попросту не пойдут голосовать, и относительная доля Эрдогана от явки вырастет. Также эксперт допустил, что сторонники Индже выступят «сознательно» за действующего президента.
Сейчас перед Анкарой стоит два насущных вопроса, полагают обозреватели турецкой газеты Hurriyet: будут ли предстоящие выборы честными и пройдут ли они в спокойной обстановке. С учетом произошедших скандалов и некоторых заявлений борьба за главное кресло в турецкой администрации вышла на первый план в мировой повестке.
Журналисты отметили, что ранее смена президента не вызывала серьезных опасений, за исключением военных путчей и интервенций. Прежде Кылычдароглу заявил, что хочет развернуть внешнеполитический курс «на 180 градусов» и принести в страну «настоящую демократию», открыто указав, что Анкара «повернется к Западу».
Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, состоится второй этап — он предварительно назначен на 28 мая. За два месяца до выборов «Политика Сегодня» рассказывала, чем для России обернется победа единого оппозиционного кандидата — подробности в нашей статье.