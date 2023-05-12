Сенатор Джабаров поставил главу разведки Украины Буданова в один ряд с Гитлером и бен Ладеном

Недавнее заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова об «убийстве русских» роднит его с предводителем Третьего рейха Адольфом Гитлером и террористом Усамой бен Ладеном. Такую параллель провел член Совфеда РФ Владимир Джабаров.
По словам сенатора, за всю свою жизнь подобные высказывания он слышал лишь от главы нацистской Германии и лидера «Аль-Каиды»✱ (запрещенная в России террористическая организация).
«Первое заявление сделал Гитлер и его сподвижники, когда они говорили "убей русского"... А второе — это был Усама бен Ладен, который мечтал убить американцев», — произнес Джабаров в интервью «Парламентской газете».
Также политик затронул и реакцию Запада на высказывание Буданова. По его словам, зарубежная общественность даже не обратила на слова главы разведки внимания.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация