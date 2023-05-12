Экс-депутат Роман Худяков отреагировал на слова Левы из «Би-2» о россиянах

Создатель и участник рок-группы «Би-2» Егор Бортник, более известный как Лева, выступил с русофобским заявлением: музыкант назвал россиян «животными и убийцами». На его слова отреагировал депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.
Как отметил бывший парламентарий в личном Telegram-канале, считающий целый народ плохим Бортник повел себя как «нацистский моральный урод».
«И все же хорошо, что Бортник снял маску, и мы увидели физиономию оскалившегося шакала, с морды которого капает пена и кровь: другие неонацисты делают вид, что они "патриоты" — и сидя тихо прямо в нашей стране, задыхаясь от ненависти к России и российскому народу», — написал он.
Худяков также обратил внимание на продажу билетов на концерт группы в «Лужниках», который перенесли с мая на июль. Экс-депутат напомнил, что Бортник обещал не приезжать в Россию, и поэтому факт реализации билетов, по слова Худякова, можно трактовать как мошенничество.