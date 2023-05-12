Экс-депутат Роман Худяков отреагировал на слова Левы из «Би-2» о россиянах

Худяков также обратил внимание на продажу билетов на концерт группы в «Лужниках», который перенесли с мая на июль. Экс-депутат напомнил, что Бортник обещал не приезжать в Россию, и поэтому факт реализации билетов, по слова Худякова, можно трактовать как мошенничество.