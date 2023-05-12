Ирак возобновит нефтяные поставки из Курдистана в Турцию

Иракский Курдистан — это один из крупнейших нефтяных поставщиков в мире. Транзит сырья прекратился из-за решения Международного арбитражного суда, признавшего Ирак потерпевшей стороной в процессе против Турции, который касался нарушения контрактов о нефтяных поставках.