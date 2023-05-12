Ирак возобновит нефтяные поставки из Курдистана в Турцию

Ирак объявил о готовности возобновить экспорт нефти из Курдистана в Турцию. Турецкая компания BOTAS уже получила соответствующее уведомление, отметили в министерстве нефти Ирака.
Согласно информации ведомства, международные контракты на поставки черно золота через порт Джейхан были переоформлены на основе требований, которые предъявило иракское предприятие SOMO.
Иракский Курдистан — это один из крупнейших нефтяных поставщиков в мире. Транзит сырья прекратился из-за решения Международного арбитражного суда, признавшего Ирак потерпевшей стороной в процессе против Турции, который касался нарушения контрактов о нефтяных поставках.