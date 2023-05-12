«Расшатать БРИКС»: Сосновский объяснил назначение Мельника послом Украины в Бразилии

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник, которого на днях назначили послом республики в Бразилии, попытается сделать все возможное, чтобы расшатать БРИКС и рассорить Россию с латиноамериканской страной. Об этом в Telegram-канале предупредил политолог Александр Сосновский.
Ранее бразильское правительство выдало согласие на назначение Мельника главой дипмиссии в государстве. Как пишет немецкое издание Bild со ссылкой на источник, таким решением президент Украины Владимир Зеленский хочет улучшить отношения Киева с южноамериканской страной.
Однако, как напомнил Сосновский, украинский политик хорошо известен своим «хамским и недипломатичным поведением»: с 2015-го по октябрь 2022 года он занимал должность посла в Германии и отметился сразу несколькими громкими скандалами. Так, в ноябре Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой», подчеркнув, что тот ведет себя по-детски.
Впрочем, теперь у одиозного дипломата новая задача. Несмотря на то, что назначение Мельника на новую должность выглядит как понижение в статусе, роль Бразилии в мире на порядок выше, чем кресло в министерстве. Поэтому новоиспеченный посол бросит все усилия на то, чтобы испортить отношения Москвы и Бразилиа.
«После римских каникул Зеленский планирует нанести болезненный укол России через Бразилию. <…> По замыслу, Мельник будет делать все возможное, чтобы испортить отношения России и Бразилии. Его задача — расшатать БРИКС. Этим он и будет заниматься. <…> Помогать ему будут американские советники, некоторые прямо на диппостах в посольстве Украины», — рассуждает Сосновский.
Ранее Мельник раскритиковал работу нынешнего посла Украины в Берлине Алексея Макеева, обвинив своего преемника в том, что он «разрушает все, что было создано». В пример замглавы МИД привел отказ от традиционного возложения венков на мемориале в Тиргартене на 8 мая.