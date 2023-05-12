«Расшатать БРИКС»: Сосновский объяснил назначение Мельника послом Украины в Бразилии

Впрочем, теперь у одиозного дипломата новая задача. Несмотря на то, что назначение Мельника на новую должность выглядит как понижение в статусе, роль Бразилии в мире на порядок выше, чем кресло в министерстве. Поэтому новоиспеченный посол бросит все усилия на то, чтобы испортить отношения Москвы и Бразилиа.