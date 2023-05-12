Полчища неизвестных насекомых атаковали Москву после ливня

В Роспотребнадзоре поспешили успокоить жителей российской столицы. По словам специалистов, это всего лишь клопы, которые не представляют опасности для здоровья человека и домашних животных. В связи с этим никаких мероприятий по истреблению насекомых не требуется, пишет РИА Новости.