Полчища неизвестных насекомых атаковали Москву после ливня

Жители Москвы пожаловались на нашествие странных насекомых. Соответствующими видеозаписями очевидцы делятся в социальных сетях.
На кадрах видно, как небольшие жучки облепили окна многоэтажек после прошедшего ливня. Членистоногих замечают по всему городу, в частности, в районах Стрешнево, Ярославского, Останкино и Измайлово.
В Роспотребнадзоре поспешили успокоить жителей российской столицы. По словам специалистов, это всего лишь клопы, которые не представляют опасности для здоровья человека и домашних животных. В связи с этим никаких мероприятий по истреблению насекомых не требуется, пишет РИА Новости.