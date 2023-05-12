Журналист Веселовский вспомнил фразу маршала Жукова после очередной нападки Запада против РФ

По словам Веселовского, подобная тенденция в Прибалтике развилась, несмотря на то, что солдаты Красной армии освободили Европу от нацистской Германии. Журналист вспомнил фразу маршала Георгия Жукова, сказанную советскому военачальнику Константину Рокоссовскому еще в 1945 году, что СССР никогда не простят этого.