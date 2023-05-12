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Журналист Веселовский вспомнил фразу маршала Жукова после очередной нападки Запада против РФ

Политика
Журналист Веселовский вспомнил фразу маршала Жукова после очередной нападки Запада против РФ

Антироссийские провокации коллективного Запада можно объяснить легендарной фразой маршала Георгия Жукова. Таким мнением поделился журналист Сергей Веселовский.

В беседе с изданием «Народные Новости» эксперт отметил, что Прибалтика является адептом националистических идей и антироссийских взглядов. Так, например, ряд депутатов парламента Литвы ранее выступили с инициативой отправлять в тюрьму на два года жителей, поддерживающих спецоперацию ВС РФ на Украине.

По словам Веселовского, подобная тенденция в Прибалтике развилась, несмотря на то, что солдаты Красной армии освободили Европу от нацистской Германии. Журналист вспомнил фразу маршала Георгия Жукова, сказанную советскому военачальнику Константину Рокоссовскому еще в 1945 году, что СССР никогда не простят этого.

«Они действительно никогда нам этого не простят. Потому что дух фашизма и национализма в Европе — естественное состояние», — объяснил Веселовский.

Ранее власти Молдавии запретили ношение георгиевской ленты в День Победы и отказались от празднования 9 Мая.

#Веселовский #запад #жуков