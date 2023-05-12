Журналист Веселовский вспомнил фразу маршала Жукова после очередной нападки Запада против РФ

Антироссийские провокации коллективного Запада можно объяснить легендарной фразой маршала Георгия Жукова. Таким мнением поделился журналист Сергей Веселовский.
В беседе с изданием «Народные Новости» эксперт отметил, что Прибалтика является адептом националистических идей и антироссийских взглядов. Так, например, ряд депутатов парламента Литвы ранее выступили с инициативой отправлять в тюрьму на два года жителей, поддерживающих спецоперацию ВС РФ на Украине.
По словам Веселовского, подобная тенденция в Прибалтике развилась, несмотря на то, что солдаты Красной армии освободили Европу от нацистской Германии. Журналист вспомнил фразу маршала Георгия Жукова, сказанную советскому военачальнику Константину Рокоссовскому еще в 1945 году, что СССР никогда не простят этого.
«Они действительно никогда нам этого не простят. Потому что дух фашизма и национализма в Европе — естественное состояние», — объяснил Веселовский.
Ранее власти Молдавии запретили ношение георгиевской ленты в День Победы и отказались от празднования 9 Мая.