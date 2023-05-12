«История жертвенности». Юшков разоблачил план Варшавы получить компенсацию за борьбу с РФ

Ведь после введения запрета на импорт нефти из РФ морским путем европейским странам пришлось переходить на другое сырье. А европейские нефтеперерабатывающие заводы, которые строились в расчете на работу с российской нефтью, такими и остались. И теперь европейцам приходится выкручиваться из этой ситуации, покупая сразу несколько разных сортов нефти и смешивая их таким образом, чтобы получалось что-то похожее нефть марки Urals.