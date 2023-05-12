«История жертвенности». Юшков разоблачил план Варшавы получить компенсацию за борьбу с РФ

Польша, рассказывая о том, какие убытки она несет из-за приверженности антироссийскому курсу и запрета на импорт нефти из РФ, пытается эксплуатировать «историю жертвенности» и добиться под эту марку дополнительных средств из общеевропейской кубышки.
Такое мнение в разговоре с информагентством «Народные Новости» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее стало известно, что Польша ежедневно теряет по 27 миллионов долларов в результате отказа от дешевой российской нефти и перехода на использование более дорогого альтернативного сырья.
Об этом сообщил глава польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек, по словам которого отказ от российской нефти обходится Польше в огромные суммы. Однако, добавил Обтайтек, для Варшавы вопрос об убытках не стоит, так как речь идет об «отказе поддерживать Россию».
«Руководитель PKN Orlen описал потери примерно в 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками», – пишет по этому поводу западное издание Financial Times.
По мнению Игоря Юшкова, Польша действительно несет серьезные финансовые издержки из-за отказа от использования российских энергоресурсов, но заявления об этом делаются по политическим соображениям.
Таким образом Варшава демонстрирует Европе свою политическую волю и непреклонность, и подчеркивает, что она якобы находится в авангарде экономического противостояния Евросоюза с Россией. В итоге Польша рассчитывает сыграть на образе своей «жертвенности» в борьбе с РФ и извлечь из этого материальную выгоду, объясняет эксперт.
«Они пытаются представить это именно как историю такой своей жертвенности и, возможно, с неким таким намеком на то, что из фондов Евросоюза они должны получать большую компенсацию, – подчеркнул Юшков. – Потому что сейчас идет речь о том, кто больше противостоит России, тот должен получить некую компенсацию со стороны фондов Евросоюза – это некая кубышка всей Европы, куда они там скидываются и могут запросить оттуда компенсацию».
В итоге цена антироссийской политики для Польши может оказаться слишком высока, предупреждает эксперт энергетик.
Ведь после введения запрета на импорт нефти из РФ морским путем европейским странам пришлось переходить на другое сырье. А европейские нефтеперерабатывающие заводы, которые строились в расчете на работу с российской нефтью, такими и остались. И теперь европейцам приходится выкручиваться из этой ситуации, покупая сразу несколько разных сортов нефти и смешивая их таким образом, чтобы получалось что-то похожее нефть марки Urals.
Все эти манипуляции обходятся европейцам гораздо дороже, чем обычный импорт российской нефти, а расплачиваться за антироссийские санкции в конце концов приходятся простым жителям ЕС. Ведь подорожание нефти и нефтепродуктов ведет к росту стоимости производимых товаров, и в итоге все выливается в обострение инфляции.
«Все это приводит к дополнительным издержкам, все это перекладывается на конечного потребителя. Растет инфляция, а от того, что инфляция растет, европейские власти с ней борются и повышают ставку Европейского Центрального банка. От этого кредиты становятся дорогими, их никто не берет, соответственно промышленность не развивается, и начинается рецессия», – объяснил Юшков.
И именно это, по словам эксперта, сейчас и происходит в Европе – постоянное повышение ставки ЕЦБ привело к тому, что европейские страны переходят в стадию рецессии.