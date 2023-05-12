МИД КНР обвинил США в подавлении и сдерживании развития Китая

Соединенные Штаты стремятся ослабить Китай и сдержать его развитие. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Таким образом дипломат отреагировал на законопроект США об отмене статуса развивающейся страны для Китая в организациях и соглашениях, участником которых является Вашингтон.
«США распространяют разного рода ложные суждения, пытаясь отрицать статус Китая как развивающейся страны. Их реальные намерения сводятся к тому, чтобы подавить и ограничить пространство для развития Китая», — сказал Ван Вэньбинь.
Ранее в Белом доме сообщили, что США не хотят эскалации в отношениях с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня.