В Киеве не подтвердили информацию о просьбе Зеленского выступить в финале Евровидения

Президент Украины Владимир Зеленский не обращался в Европейский вещательный союз с просьбой выступить в финале Евровидения с видеообращением. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Напомним, ЕВС сообщили об отказе в ответ на прошение Зеленского. Причиной был указан неполитический характер песенного конкурса.
«Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — опроверг слухи Никифоров в своих соцсетях.
Ранее новость о просьбе Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, политик составил бы достойную конкуренцию участникам конкурса.