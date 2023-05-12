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Помощница Пугачевой заявила, что певица покинула Россию после похорон Юдашкина

Шоу-бизнес
Помощница Пугачевой заявила, что певица покинула Россию после похорон Юдашкина

Певица Алла Пугачева покинула Россию после похорон модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщила помощница артистки Елена Чупракова.

Таким образом Чупракова отреагировала на публикацию актрисы Яны Поплавской в Telegram. В ней артистка осудила приезд Пугачевой в Россию после оскорбления соотечественников.

«Она уже уехала, а вы все успокоиться не можете. Не живется вам без Пугачевой», — написала Чупракова.

Напомним, исполнительница хита «Миллион алых роз» приехала в Россию ради похорон модельера Юдашкина. Появившись на прощании с кутюрье, вокалистка предпочла не общаться с журналистами.

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