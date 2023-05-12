FIG запретила российским гимнастам выступать на турнирах

Российских гимнастов не допустили к участию в международных турнирах.
Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение продлить отстранение россиян и белорусов от турниров в ходе заседания в Анталье 12 мая. Соответствующую информацию представила пресс-служба организации.
Исполком FIG не допустил россиян к соревнованиям, несмотря на рекомендации МОК разрешать им выступать в нейтральном статусе. Стоит отметить, что гимнасты из РФ не участвуют в международных турнирах с марта 2022 года.