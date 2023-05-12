Лавров поймал Запад на желании обвинить Россию в нарушении международного права

Запад цинично пытается приписать России нарушение международного права, несмотря на собственное уничтожение такового в Югославии, Ираке и Ливии. Об этом высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России отметил, что Запад перекладывает проблемы с больной головы на здоровую. Москву пытаются уличить в нарушении международного права, сказал Лавров.
«Того самого международного права, которое они растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны», — припомнил министр.
С таким заявлением Лавров выступил на XI Петербургском международном юридическом форуме. Он также указал на незаконное вмешательство Запада в дела других стран.