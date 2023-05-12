Экс-футболист «Спартака» и «Динамо» Каракин умер в больнице после аварии под Москвой

Бывший футболист «Спартака», «Химок» и «Динамо» Александр Каракин скончался в больнице после аварии за рулем спорткара Nissan GT-R в Подмосковье. Спортсмен после ДТП находился в реанимации в тяжелом состоянии.
Погибшему было 32 года. Каракин выступал в составе молодежных команд столичного «Спартака» и «Динамо», а в 2011 году стал игроком подмосковных «Химок». В последние годы он выступал в любительской лиге.
Смертельное ДТП произошло на 30-м км Минского шоссе в ночь на 12 мая. Каракин на высокой скорости влетел в отбойник, сообщал телеканал «360».