В Муроме прокуратура оштрафовала бизнесмена за нарушение трудового законодательства

Как пишет издание «Владимирские ведомости», 1 февраля 2023 года мужчина принял на работу продавщицу разливных напитков. Но трудовой договор работодатель с новой сотрудницей не заключил. В то же время дама продолжала работать в его организации, рассказали в облпрокуратуре.