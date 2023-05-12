В Муроме прокуратура оштрафовала бизнесмена за нарушение трудового законодательства

Прокуратура в Муроме Владимирской области провела проверку исполнения нормативов трудового законодательства одним из предпринимателей региона. В результате чего последний был наказан. Об этом уведомили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», 1 февраля 2023 года мужчина принял на работу продавщицу разливных напитков. Но трудовой договор работодатель с новой сотрудницей не заключил. В то же время дама продолжала работать в его организации, рассказали в облпрокуратуре.
За два первых месяца хозяин торговой точки выплатил продавщице заработную плату ниже установленного законом минимального размера оплаты труда. По результатам прокурорской проверки предпринимателя оштрафовали и обязали заключить трудовой договор с продавщицей.
В итоге нарушитель предписание выполнил. Кроме того, сотруднице была компенсирована недостающая часть зарплаты, сообщили в пресс-службе ведомства.