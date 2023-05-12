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МИД РФ: польское посольство в Москве не имеет доступа к своим средствам в России

Экономика
МИД РФ: польское посольство в Москве не имеет доступа к своим средствам в России

Посольство Польши в Москве не имеет доступа к своим средствам на счетах в российских банках в соответствии с принципом взаимности, заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Также в МИД РФ отметили, что реализуют зеркальные меры в ответ на блокировку счетов российского ведомства и торгового представительства в Польше.

Ранее стало известно о том, что польские власти изъяли 1,2 млн долларов с банковских счетов посольства РФ в долларах и злотых в данной европейской стране. Сообщалось, что объем изъятых средств является существенным.

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