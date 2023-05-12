Лавров заявил о проведении спецоперации на Украине в соответствии со статьей Устава ООН

Военная спецоперация на Украине осуществляется в соответствии со статьей Устава Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД отметил, что российская сторона опирается на 51-ю статью, предполагающую право на индивидуальную и коллективную самооборону. По его словам, Москва информировала об этом Совет Безопасности ООН. Кроме того, Лавров заявил, что страны Запада пытаются обвинить Россию в нарушении международного права.
Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин сообщил, что США и их союзники попробуют втянуть молодежь в России к военным и террористическим операциям.