Депутат Госдумы Яровая предложила ввести уголовную ответственность за русофобию

Депутат Государственной думы Ирина Яровая предложила дать определение понятию «русофобия» и ввести за нее уголовную ответственность. С соответствующим заявлением она выступила на XI Петербургском международном юридическом форуме.
Парламентарий утверждает, что русофобию необходимо определить как человеконенавистническую идеологию. Яровая предлагает внести изменения в российское законодательство, предполагающие введение уголовной ответственности за проявление русофобии, сообщает РИА Новости.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев ранее заявил, что русскоязычные жители стран Прибалтики пополнили список жертв русофобии в Евросоюзе. По его словам, в Европе процветают физическое насилие и дискриминация.