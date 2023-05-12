Депутат Госдумы Яровая предложила ввести уголовную ответственность за русофобию

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев ранее заявил, что русскоязычные жители стран Прибалтики пополнили список жертв русофобии в Евросоюзе. По его словам, в Европе процветают физическое насилие и дискриминация.