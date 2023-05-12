Associated Press: США хотят снизить напряженность в отношениях с Китаем

Международное издание Associated Press (AP) пишет, что американская сторона озабочена снижением напряженности в диалоге с официальным Пекином.
Об этом журналистам стало известно после общения помощника хозяина Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана с главой внешнеполитического ведомства КНР Ваном И. По словам аналитиков, ухудшение отношений между государствами спровоцировал инцидент с китайским шпионским шаром над территорией Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что США и Китай должны взять на себя ответственность за поддержание спокойствия в глобальном мире. Таким мнением поделился председатель КНР Си Цзиньпин.