Associated Press: США хотят снизить напряженность в отношениях с Китаем

Об этом журналистам стало известно после общения помощника хозяина Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана с главой внешнеполитического ведомства КНР Ваном И. По словам аналитиков, ухудшение отношений между государствами спровоцировал инцидент с китайским шпионским шаром над территорией Соединенных Штатов.