Корабли Черноморского флота нанесли свыше 180 ударов ракетами «Калибр» по объектам ВСУ за все время СВО

По его словам, основными целями поражения являлись радиолокационные станции систем противовоздушной обороны, пункты временной дислокации подразделений, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции. Кроме того, в ударах часто задействовали береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».