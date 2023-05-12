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Корабли Черноморского флота нанесли свыше 180 ударов ракетами «Калибр» по объектам ВСУ за все время СВО

Армия
Корабли Черноморского флота нанесли свыше 180 ударов ракетами «Калибр» по объектам ВСУ за все время СВО

Черноморский флот с начала проведения спецоперации нанес свыше 180 ударов по объектам украинской армии при помощи крылатых ракет «Калибр». Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

По его словам, основными целями поражения являлись радиолокационные станции систем противовоздушной обороны, пункты временной дислокации подразделений, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, склады ГСМ, авиабазы, железнодорожные станции. Кроме того, в ударах часто задействовали береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».

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