Стамбул могут лишить права проведения финала Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов должен состояться на Олимпийском стадионе имени Ататюрка 10 июня. Стоит отметить, что в 2020 и 2021 году Стамбул уже лишали права проведения финала турнира. Оба раза это было связано с пандемией COVID-19. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».