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Стамбул могут лишить права проведения финала Лиги чемпионов

Спорт
Стамбул могут лишить права проведения финала Лиги чемпионов

Финал футбольной Лиги чемпионов могут перенести из столицы Турции.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов сезона-2022/23 из Стамбула. Об этом информирует Daily Mail. По данным источника, в УЕФА опасаются нарушений общественного порядка после президентских выборов в Турции.

Финальный матч Лиги чемпионов должен состояться на Олимпийском стадионе имени Ататюрка 10 июня. Стоит отметить, что в 2020 и 2021 году Стамбул уже лишали права проведения финала турнира. Оба раза это было связано с пандемией COVID-19. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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