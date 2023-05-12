Стамбул могут лишить права проведения финала Лиги чемпионов

Финал футбольной Лиги чемпионов могут перенести из столицы Турции.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов сезона-2022/23 из Стамбула. Об этом информирует Daily Mail. По данным источника, в УЕФА опасаются нарушений общественного порядка после президентских выборов в Турции.
Финальный матч Лиги чемпионов должен состояться на Олимпийском стадионе имени Ататюрка 10 июня. Стоит отметить, что в 2020 и 2021 году Стамбул уже лишали права проведения финала турнира. Оба раза это было связано с пандемией COVID-19. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».