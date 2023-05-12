Власти Болгарии запретили туристам с неоткрытыми визами въезд в страну

Согласно новым правилам, иностранные туристы смогут въехать в Болгарию по неоткрытым визам только после посещения хотя бы одного государства, входящего в Шенгенскую зону. Аналогичные меры также начали действовать в отношении виз Румынии и Кипра. Путешественники, пытавшиеся попасть в Болгарию, подтвердили, что ограничение уже вступило в силу.