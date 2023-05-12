Власти Болгарии запретили туристам с неоткрытыми визами въезд в страну

Совет министров Болгарии принял решение запретить иностранным туристам въезжать в страну по неоткрытым шенгенским визам. Об этом сообщают болгарские СМИ со ссылкой на правительственные документы.
Согласно новым правилам, иностранные туристы смогут въехать в Болгарию по неоткрытым визам только после посещения хотя бы одного государства, входящего в Шенгенскую зону. Аналогичные меры также начали действовать в отношении виз Румынии и Кипра. Путешественники, пытавшиеся попасть в Болгарию, подтвердили, что ограничение уже вступило в силу.
«Только что меня не пустили в Болгарию из Турции на машине по французскому шенгену. Сказали ехать через Грецию – тогда пропустят», — приводит слова туриста издание Tourdom.
Как сообщалось ранее, власти Болгарии приостановили выдачу национальных мультивиз российским туристам. Однако позднее они восстановили выдачу, о чем свидетельствуют отзывы путешественников.
Российские туроператоры ранее назвали страну, которая может стать альтернативой Турции. По их мнению, путешественникам стоит обратить внимание на Грузию, куда открылись прямые авиарейсы, сообщает телеканал «360».