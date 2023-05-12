FT: Евросоюз намерен проложить свой интернет-кабель через Черное море из-за России

Европейский союз хочет снизить свою зависимость от России при помощи прокладки собственного интернет-кабеля по дну Черного моря. Такая информация оказалась в распоряжении газеты Financial Times.
Авторы издания уточнили, что Брюссель намерен минимизировать эксплуатацию проходящих через РФ линий для взаимодействия с союзниками на Кавказе. С этой целью ЕС планирует провести свой 1100-километровый кабель, стоимость которого будет достигать 45 миллионов евро.
В Financial Times добавили, что провод соединит ЕС с Грузией. Сроки реализации проекта до сих пор не определены, уточнили в издании со ссылкой на документ Европейской комиссии.