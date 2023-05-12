Кедми: Украине стоит смириться с отказом США поставлять ей ракеты большой дальности

По мнению высокопоставленного представителя армии США, британские ракеты меняют правила игры», поскольку предоставляют Украине возможности, о которых она просила с самого начала боевых действий. Для сравнения: поставляемые Пентагоном снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS способны преодолевать расстояние на уровне всего лишь около 80 километров.