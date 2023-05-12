Кедми: Украине стоит смириться с отказом США поставлять ей ракеты большой дальности

Украина ничего не может поделать с отказом Соединенных Штатов поставлять ей ракеты большой дальности, которые схожи по своим характеристикам с американскими оперативно-тактическими баллистическими ракетами семейства ATACMS. Об этом в беседе с «Политикой Сегодня» заявил военный эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания передала Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, чья дальность полета превышает 250 километров. Это лишь немногим меньше, чем у американских ATACMS, которые ВСУ запрашивал у Вашингтона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к подобному решению и предупредил об адекватном ответе от российских военных. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что поставки Storm Shadow «соответствуют потребностям Украины», поэтому Вашингтон, со своей стороны, приложит все усилия, чтобы восполнить нехватку вооружений у Киева перед контрнаступлением.
«У нас есть коалиция стран, которые поддерживают Украину. Они делают это разными способами в зависимости от своих возможностей, технологий и от того, что имеет наибольший смысл. По этой причине мы предоставили Украине некоторые уникальные вещи в рамках данного процесса помощи. Другие страны могут поступать по-своему, иначе, чем мы», — указал Блинкен.
По мнению высокопоставленного представителя армии США, британские ракеты меняют правила игры», поскольку предоставляют Украине возможности, о которых она просила с самого начала боевых действий. Для сравнения: поставляемые Пентагоном снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS способны преодолевать расстояние на уровне всего лишь около 80 километров.
Впрочем, пока в Штатах не спешат следовать примеру Лондона: причиной тому, как утверждает Politico, — нехватка ракет большой дальности у самого Вашингтона. Со слов собеседников издания, американские чиновники рассчитывают, что поставки Storm Shadow позволят умерить критику в адрес Белого дома за отказ отправлять на Украину комплексы ATACMS.
«Американцы опасаются быть замешанными в историю с ракетами дальнего радиуса действия. Но если британцы это сделают, то американцы как бы ни при чем. А Украина, кроме криков и истерик, ничего с этим сделать не может», — объяснил Кедми в разговоре с «ПС».
Ранее военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов призвал серьезно относиться к возможностям ракет большой дальности Storm Shadow. В то же время их эффективность будет зависеть от количества и модификации снарядов. Подробнее читайте в нашей статье.