Журналиста-иноагента Шендеровича облил кетчупом мужчина с украинским флагом в Вильнюсе

Инцидент, произошедший в Литве, был снят на видео. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как проукраинские активисты выплескивают кетчуп в лицо писателю со словами «Позор». В ответ писатель назвал их «ограниченными людьми». Впоследствии пользователям социальных сетей удалось опознать мужчину с украинским флагом, облившего писателя кетчупом. Известно, что он поддерживает радикальные националистические движения и собирает деньги на снаряды для ВСУ.