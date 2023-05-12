Журналиста-иноагента Шендеровича облил кетчупом мужчина с украинским флагом в Вильнюсе

Неизвестный мужчина с украинским флагом облил кетчупом журналиста и писателя Виктора Шендеровича✱ (признан иностранным агентом в России). Об этом сообщил журналист Дмитрий Еловский.
Инцидент, произошедший в Литве, был снят на видео. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как проукраинские активисты выплескивают кетчуп в лицо писателю со словами «Позор». В ответ писатель назвал их «ограниченными людьми». Впоследствии пользователям социальных сетей удалось опознать мужчину с украинским флагом, облившего писателя кетчупом. Известно, что он поддерживает радикальные националистические движения и собирает деньги на снаряды для ВСУ.
Писатель Виктор Шендерович был внесен в реестр иностранных агентов в декабре 2021 года. Позднее его также внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами