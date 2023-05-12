Председатель ЕЦБ Лагард: инфляция в Европе остается высокой

Проблема инфляции в европейском регионе остается актуальной, как и риск общественных беспорядок на этом фоне. Об этом заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард, передает Nihon Keizai.
По словам Лагард, за последний год темп роста цен на потребительские товары составил 7%. Наиболее сильное влияние эта тенденция оказывает на Центральную и Восточную Европу. При этом в прибалтийских государствах этот показатель превысил 10%.
Председатель ЕЦБ также отметила, что главная цель европейских регуляторов состоит в контроле уровня инфляции. Это более приоритетная задача, чем поддержание показателей занятости населения.