Захарова: Зеленский навязал бы участникам Евровидения достойную конкуренцию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на инцидент с запретом президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить в финале Евровидения. Она назвала такое решение «напрасным».
По мнению российского дипломата, музыкальный конкурс стал бы более интересным в случае участия главы киевского режима. Об этом она написала в личном Telegram.
«А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам Евровидения достойную конкуренцию», — пошутила Захарова.
Ранее ситуацию прокомментировал и политолог Владимир Корнилов. Он допустил, что Евровидение-2023 может угодить в «Миротворец» после решения по Зеленскому.