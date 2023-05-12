Глава Минобороны Турции положительно отозвался о встрече по зерновой сделке в Стамбуле

Четырехсторонняя встреча в Стамбуле на тему зерновой сделки, состоявшаяся 1-11 мая, прошла в позитивном ключе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Глава МО подчеркнул, что представители России, Украины, ООН и Турции движутся в направлении пролонгации договоренностей.
«Первые итоги показывают, что встреча в Стамбуле прошла позитивно. Процесс движется в направлении продления зерновой сделки», — сказал Акар в ходе разговора с журналистами.
Ранее сообщалось, что отказ от соглашения приведет к продовольственному коллапсу и росту цен на продукты во всем мире. Подробности дал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.