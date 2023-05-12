Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму уголовному делу

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор бизнесмену Анатолию Быкову по второму уголовному делу — он получил 11 лет колонии строгого режим. С учетом прошлого приговора предпринимателя лишили свободы на 17 лет.
Быкову назначили 11 лет колонии за подстрекательство к убийству. В 2021 году он был осужден за организацию убийств двух человек. Сейчас в суде находится третье уголовное дело в его отношении.
В региональной прокуратуре уточнили, что суд также удовлетворил иск на 10 миллионов рублей в пользу потерпевших.